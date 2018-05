BEOS vermietet 14.000 Quadratmeter Bürofläche im „Dock 100“ in Berlin

Der Nachfragedruck auf die europäischen Wohnungsinvestmentmärkte wird weiter anhalten. In 31 von insgesamt 59 von Catella Research untersuchten Städten in 19 Ländern prognostiziert Catella noch einen leichten Renditerückgang, also eine Erhöhung des Multiplikators. In keiner einzigen europäischen Stadt erwartetet Thomas Beyerle, Head of Group Research bei Catella, dagegen wir steigende Renditen bzw. fallende Multiplikatoren. In … [weiterlesen]