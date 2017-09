Startseite > News > BEOS vermietet 4.000 Quadratmeter in Norderstedt bei Hamburg

BEOS vermietet 4.000 Quadratmeter in Norderstedt bei Hamburg

Hamburg: Beos hat insgesamt 4.000 qm Fläche in den Gewerbeparks Oststraße und In de Tarpen vermietet. Beide Gewerbeparks gehört zum Portfolio des offenen Spezial-AIF BEOS Corporate Real Estate Fund Germany II. Den größten Anteil daran hat eine Vermietung im Umfang von 2.700 qm an die emutec GmbH, eine auf innovative technische Gebäudeausrüstung spezialisierte Ingenieurgesellschaft. Das Unternehmen wird mit mehr als 100 Ingenieuren Mitte 2018 in das Gebäude in der Oststraße 1 einziehen. Zuvor wird BEOS das aus den 1970er-Jahren stammende Bürogebäude den Ansprüchen des neuen Mieters entsprechend komplett modernisieren. Der Mietvertrag läuft über zehn Jahre. Vermittelnd tätig waren Hanseatic Advisors auf Mieterseite und BNP Paribas auf Vermieterseite. Mit dem Umbau ist GOLDBECK Bauen im Bestand als Generalübernehmer beauftragt.

Zudem hat ein weiteres Unternehmen rund 900 qm mit Produktions-, Büro- und Sozialflächen angemietet. So etabliert sich der Gewerbepark Oststraße mit namhaften Mietern wie DHL, emutec, Johnson & Johnson sowie der Klinik Logistik Eppendorf und Waldemar Link als Standort für Lager, Logistik, Produktion und innovative Gebäudetechnik.

Die im Hygieneartikelbereich aktive Abena bezieht darüber hinaus im nahe gelegenen und ebenfalls von BEOS gemanagten Gewerbepark In de Tarpen rund 400 qm Bürofläche, um sein Deutschlandgeschäft weiter auszubauen.