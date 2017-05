Startseite > News > Berliner Büroobjekt „Stresemannquartier“ verkauft

Berliner Büroobjekt „Stresemannquartier“ verkauft

Berlin: Die OFB Projektentwicklung GmbH hat das Büroobjekt „Stresemannquartier“ verkauft. Neuer Eigentümer ist ein von dem französischen Asset Manager Amundi Real Estate verwalteter Fonds. Für den Verkäufer war Cushman & Wakefield vermittelnd tätig.

Das Stresemannquartier am Potsdamer Platz wurde im Dezember 2016 fertiggestellt. Das Gebäudeensemble besteht aus drei Häusern, die sich um einen internen Platz gruppieren. Der Komplex in der Stresemannstraße 123-127 in 10963 Berlin verfügt über 13.764 qm Gesamtfläche.