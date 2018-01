Berliner Flughäfen können 2017 über 33 Mio. Passagiere begrüßen

An den Flughäfen Berlin-Schönefeld und Berlin-Tegel wurden im Jahr 2017 insgesamt 33.326.000 Passagiere begrüßt. Die Fluggastzahlen sind damit um 1,3 Prozent gestiegen. Schönefeld konnte um 10,4 Prozent auf 12,9 Millionen Passagiere zulegen und hat damit auch den Flughafen Köln/Bonn überholt. In Tegel sind die Passagierzahlen um 3,7 Prozent auf 20,5 Millionen zurückgegangen. Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „2017 war ein sehr wechselhaftes Jahr. Wir hatten Monate mit zweistelligem Wachstum, aber bereits im März einen Einbruch, u.a. aufgrund von Streiks. Nach der Einstellung des Flugbetriebs bei airberlin sind die Fluggastzahlen in Tegel massiv gesunken. Dass wir trotz dieser Schwierigkeiten noch leicht zugelegt haben, unterstreicht die Attraktivität der Destination Berlin / Brandenburg und das große Engagement der Flughafenmannschaften, die den zuverlässigen Betrieb unter allen Umständen gewährleistet haben.“ 2017 wurden insgesamt 195 Ziele von Berlin direkt angeflogen. Höhepunkte waren der Erstflug der Air Canada rouge nach Toronto und die Rückkehr von Delta Air Lines mit der Strecke nach New York. Zudem kamen die LOT Polish Airlines mit Warschau und Icelandair mit Reykjavik wieder nach Berlin. Meilensteine 2018 werden der Ausbau der easyJet-Basis in Tegel ab 5. Januar sowie die neue Verbindung von Scoot ab Juni 2018 nach Singapur sein.