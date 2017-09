Startseite > News > berlinovo schließt Mietvertrag mit der Action Deutschland GmbH

Berlin: Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH hat einen Mietvertrag mit der Action Deutschland GmbH über eine Einzelhandelsfläche mit rund 1.500 qm in Hennigsdorf am Havelplatz 1-5 für mindestens fünf Jahre geschlossen.

Bereits im Juli 2017 hat ACTION die neue Filiale in Hennigsdorf – und damit die 158. Filiale in Deutschland – eröffnet. Mit der Ansiedlung von ACTION in der ehemaligen Kaiser´s-Fläche wurde für das Wohn- u. Geschäftshaus am Havelplatz ein neuer Ankermieter gewonnen. Auf der Gesamtmietfläche von ca. 7.800 qm bildet sich ein bunter Branchenmix mit Einzelhandel-, Büro- und Gastronomieflächen ab.

Die Immobilie gehört zu dem von der berlinovo gemanagten Fonds LBB Fonds 4.