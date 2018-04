Startseite > News > BGA Invest vermittelt Verkauf von millionenschwerer Darlehensforderung an EOS Immobilienworkout

Grünwald: Die spezialisierte Transaktionsberatung BGA Invest hat beim Verkauf einer Darlehensforderung in Höhe von rund 9 Mio. Euro an EOS Immobilienworkout vermittelt. Verkäufer ist Oaktree Capital Management. Den Forderungen liegt ein Portfolio von Retail- und Gewerbeimmobilien in Norddeutschland zugrunde.

Den nun verkauften Darlehensforderungen liegt ein Portfolio aus einem Lagerhallen-Komplex mit Büros im niedersächsischen Celle mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 32.000 qm, einer Multi-Use-Immobilie in Cuxhaven mit Einzelhandel, Arztpraxen und einer Mietfläche von mehr als 6.000 qm sowie einem Shoppingcenter mit Büros in Bergen auf Rügen mit einer vermietbaren Fläche von rund 7.000 qm zugrunde.