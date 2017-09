Startseite > News > BGP Gruppe stellt Führungsmannschaft neu auf

BGP Gruppe stellt Führungsmannschaft neu auf

Berlin: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 wird Worna Zohari zum neuen Chief Executive Officer (CEO) und Kristina Jahn zur neuen Chief Operating Officer (COO) der BGP Gruppe bestellt.

Zohari und Jahn nehmen damit die Positionen von Mark Dunstan und Till Schmiedeknecht ein, die künftig als Non-Executive Director fungieren und aus dem operativen Management von BGP ausscheiden.

Worna Zohari ist seit mehr als 20 Jahren in der Immobilienbranche in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Die Diplom-Ingenieurin und Betriebswirtin Kristina Jahn übernahm in den vergangenen 17 Jahren sowohl technisch-operative als auch strategische Positionen in der Immobilienwirtschaft.