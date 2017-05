Startseite > News > BMO Real Estate Partners Deutschland verkauft SIDEWALK-Portfolio

BMO Real Estate Partners Deutschland verkauft SIDEWALK-Portfolio

München: BMO Real Estate Partners Deutschland hat das Einzelhandelsportfolio „SIDEWALK“ an AEW Europe verkauft. Die insgesamt 20 Immobilien eines Individualmandates, aufgesetzt als Spezialfonds, verteilen sich auf ganz Deutschland, wobei annähernd die Hälfte in Bayern und Baden-Württemberg gelegen sind. Bei den Einzelhandelsobjekten handelt es sich größtenteils um Toplagen deutscher Mittel- und Großstädte, ergänzt durch Fachmarkt- und Nahversorgungszentren. Das Portfolio umfasst eine Mietfläche von rund 60.000 qm. Der Kaufpreis liegt im dreistelligen Millionenbereich.

Der Spezialfonds wurde 2010 für eine norddeutsche Pensionskasse initiiert und von der HANSAINVEST Hanseatischen Investment GmbH verwaltet. BMO Real Estate Partners Deutschland wurde beim Verkauf juristisch von Jebens Mensching LLP in Hamburg beraten. Die Transaktion wurde von RALPHHAGEDORN – Estate of the Art, ehemals CITYJUNG Essen, vermittelt.