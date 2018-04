Startseite > News > BMO Real Estate Partners Deutschland vermietet Einzelhandelsfläche in Bochum

BMO Real Estate Partners Deutschland vermietet Einzelhandelsfläche in Bochum

Bochum: BMO Real Estate Partners Deutschland hat mit TK Maxx für den Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Germany II“ einen neuen Mieter für eine Einzelhandelsfläche in der Bochumer Fußgängerzone gewonnen. Das Off-Price-Unternehmen hat in der Kortumstraße 79-81 insgesamt rd. 3.500 qm Fläche angemietet.

Die Mietfläche erstreckt sich über drei Etagen. Die Eröffnung der neuen Bochumer Filiale ist für Herbst 2018 geplant.