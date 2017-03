Startseite > News > BMO Real Estate Partners Deutschland vermietet Einzelhandelsfläche in Offenbach an TK Maxx

Offenbach: BMO Real Estate Partners Deutschland hat TK Maxx als Mieter für eine Einzelhandelsfläche in der Fußgängerzone gewonnen. Im Auftrag des Eigentümers, einem angelsächsischen Family Office, vermietet BMO Real Estate Partners Deutschland rund 2.800 qm Verkaufsfläche an der Frankfurter Straße 17 an das Off-Price-Unternehmen.

Die neu vermieteten Flächen, die zuvor durch einen Saturn-Elektronikmarkt genutzt wurden und zuletzt leer standen, liegen an der Ecke Frankfurter Straße / Herrnstraße in bester Lage in der Fußgängerzone von Offenbach. Zu den weiteren Mietern zählen die Textilhandelsunternehmen Orsay und Takko, im Obergeschoss befindet sich zudem ein Fitnessstudio.