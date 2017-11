Startseite > News > BNP Paribas Real Estate ernennt Jonathan Steel und Sylvain Hasse zu Global Heads of Occupier Solutions

Frankfurt: BNP Paribas Real Estate hat Jonathan Steel und Sylvain Hasse zu Global Heads of Occupier Solutions ernannt. Im neu gegründeten Geschäftsbereich BNP Paribas Real Estate Occupier Solutions (REOS) werden die bisherigen Business Lines Corporate Services und Global Corporate Solutions aufgehen. Das Team umfasst mehr als 90 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von 40 Mio. Euro.

Sylvain Hasse wird Global Head of Occupier Solutions and Hub Director France. Er wechselte 2009 als Head of Corporate Services zu BNP Paribas Real Estate und war seit 2013 als Executive Director Corporate Services tätig.

Jonathan Steel wird zum Global Head of Occupier Solutions and Hub Director Großbritannien ernannt. Er wechselte 2016 als Head of Global Corporate Solutions zu BNP Paribas Real Estate und verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Real Estate.