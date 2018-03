Startseite > News > BNP Paribas Real Estate GmbH erweitert Geschäftsführung

BNP Paribas Real Estate GmbH erweitert Geschäftsführung

Frankfurt: BNP Paribas Real Estate erweitert die Geschäftsführung und setzt zwei Doppelspitzen im Investmentbereich ein:

Nico Keller (41) wurde in die Geschäftsführung berufen, um als Co-Head Investment gemeinsam mit Sven Stricker (ebenfalls Geschäftsführer und Co-Head Investment) den gewerblichen Investmentbereich zu verantworten. Er war zuletzt verantwortlich für das sehr erfolgreiche nationale Investment Team. Hauptaufgabe wird die Förderung des Cross Selling zwischen den Assetklassen sowie die verstärkte Unterstützung der regionalen Investmentaktivitäten sein. Darüber hinaus werden Keller und Stricker weiterhin aktiv die Akquisition und Begleitung großer Mandate verantworten sowie Key-Investoren betreuen.

Udo Cordts-Sanzenbacher (46) wurde als Co-Head Residential Investment in die Geschäftsführung berufen. Er ist seit rund 10 Jahren bei BNP Paribas Real Estate tätig und hat den Bereich von Beginn an erfolgreich aufgebaut. Christoph Meszelinsky (36), BNPPRE-Geschäftsführer seit 2014, wird gemeinsam mit ihm als Co-Head Residential Investment den Bereich verantworten. Meszelinsky hat in den vergangenen 7 Jahren die Niederlassung Düsseldorf geleitet, die er auch weiterhin führen wird. Gemeinsam werden Cordts-Sanzenbacher und Meszelinsky die Residential-Investment-Aktivitäten auf nationaler und regionaler Ebene weiter vorantreiben.

Für den Bereich Industrial Services wurde Christopher Raabe (40) zum Geschäftsführer berufen. Seit 2014 war er für den Bereich Industrial Letting verantwortlich. Zukünftig wird er in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer und Head of Industrial Services & Investment die Bereiche Investment und Letting leiten, den erfolgreichen Aufbau des Bereichs fortsetzen und die Synergien intensivieren.