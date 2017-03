Startseite > News > BNP Paribas Real Estate Investment Management veräußert Frankfurter Büroimmobilie Signaris

Frankfurt: NEIF (Next Estate Income Fund), ein von BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxemburg verwalteter Investmentfonds, hat die Büroimmobilie Signaris an den deutschen Investor LBBW Immobilien-Gruppe verkauft. Das Objekt mit einer Fläche von rund 14.000 qm befindet sich im Zentrum des Bankenviertels und ist vollständig an eine führende deutsche Bank vermietet.

Der Verkäufer wurde von Cushman & Wakefield, BNP Paribas Real Estate und Linklaters beraten.