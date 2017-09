Startseite > News > BNP Paribas Real Estate vermittelt 8.800 Quadratmeter im Arcadia

BNP Paribas Real Estate vermittelt 8.800 Quadratmeter im Arcadia

Brüssel: Im Bürohaus Arcadia mietete das „Département Urbanisme et Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale”, eine Dienststelle der Regionalregierung in Brüssel, gut 7.500 qm Büro- und 1.300 qm Archivfläche. Die Behörde für Stadtplanung und Denkmalschutz wird das gesamte Gebäude an der Mont des Arts 10-13 ab dem 1. Quartal 2018 über eine feste Laufzeit von 18 Jahren anmieten. Eigentümer des von BNP Paribas Real Estate verwalteten Gebäudes ist Crown Building SA, eine Tochtergesellschaft von Standard Life Investments. Das Letting & Sales-Team von BNPPRE hat den Eigentümer bei der Vermietung beraten.

Das 1958 erbaute Objekt erstreckt sich über sechs Etagen mit flexibler Raumaufteilung (Großraum- und Einzelbüros) sowie zwei Untergeschossen. Neben Büros auf über 7.500 qm verfügt die Immobilie über 1.300 qm Archivfläche und fünf Ladengeschäfte im Erdgeschoss.