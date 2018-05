Startseite > News > BNP Paribas Reim gewinnt neuen Anker-Mieter für Art Deco Palais in München

München: BNP Paribas REIM konnte mit WeWork einen neuen Anker-Mieter für das Münchner Art Deco Palais gewinnen und einen langfristigen Mietvertrag mit dem amerikanischen Unternehmen unterzeichnen. Das Art Deco Palais ist mit Unterzeichnung des neuen Mietvertrages vollvermietet.

Das Art Deco Palais wurde von dem Architekten Robert Vorhoelzer 1924 als Oberpostdirektion konzipiert und gilt als eines der wenigen Beispiele der klassischen Moderne in München. In den Jahren 2007 bis 2010 erfolgte eine umfassende Renovierung und Umgestaltung, um das Objekt auf die heutigen technischen Anforderungen moderner Büroflächen anzupassen sowie variabel vermietbare Flächen zu schaffen. Die Gesamtmietfläche von rund 41.000 qm wird derzeit von 30 Mietern genutzt. BNP Paribas REIM Germany hatte das Büroobjekt in der Münchner Arnulfstraße Anfang 2015 für einen ihrer Immobilienspezialfonds für Institutionelle Investoren erworben.