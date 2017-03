Startseite > News > Bonava verkauft 75 Wohnungen in Köln

Köln: Die GAG Immobilien AG und Bonava haben einen Kaufvertrag über ein Wohnimmobilienprojekt in Köln geschlossen. Das Projekt umfasst den Neubau von 75 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern und einer Kindertagesstätte. Fertigstellung und Übergabe des Wohnprojektes an den Investor sind für das erste Quartal 2019 geplant.

Bonava errichtet die neue Wohnanlage auf einer Grundstücksfläche von knapp 7.000 qm im Stadtteil Junkersdorf. Insgesamt entstehen fast 5.500 qm neue Wohnfläche. 56 Wohnungen werden öffentlich geförderte Wohnungen sein. Eine Tiefgarage wird den künftigen Bewohnern 79 Pkw-Stellplätze bieten. Die 500 qm große Kindertagesstätte, die einen städtischen Betreiber erhält, ist auf 60 Kinder ausgelegt.