Bouwfonds IM akquiriert zweiten Wohnkomplex in Polen

Berliner Zahl des Tages: 31.880 Euro. Das ist der Quadratmeterpreis für eine noch in

Bau befindliche Neubauwohnung in der Wilhelmstraße (Bezirk Mitte), die ein in Düsseldorf lebender Russe für insgesamt 12 Mio. Euro gekauft haben soll. Das Bonmot des Tages:

Hoffentlich hat er noch genug Geld übrig für die Zweitwohnungssteuer, die hat der Senat nämlich gerade verdreifacht.

Die … [weiterlesen]