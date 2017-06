Bouwfonds IM kauft Parkhaus in Helsinki

Deutlicher Preisanstieg auf Mallorca

Anja Steinbuch

Immobilien auf Mallorca werden teurer. Sogar an der Playa de Palma steigen die Preise für Apartments. Und das kommt nicht von ungefähr: Medienwirksam erhielt zum Saisonauftakt der berüchtigte Ballermann einen neuen, grünen Anstrich und wurde in Beach Club Six umbenannt. Dahinter steckt der Ehrgeiz, das alte Image der Partymeile abzustreifen und … [weiterlesen]