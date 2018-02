BVT gewinnt Jens Freudenberg als Vertriebsdirektor

Jens Freudenberg kommt von der Tectareal Property Management GmbH, Essen, wo er seit 2016 die Leitung des Vertriebs und die Standortleitung Süd in München verantwortete. Der studierte Diplom-Ökonom und Bankkaufmann begann seine Vertriebslaufbahn 1994 bei der Immobilientochter der Landesbank Berlin im Vertrieb strukturierter Beteiligungsmodelle. Dort war er verantwortlich für die Betreuung von Vertriebspartnern, ab 1998 in der Funktion als Niederlassungsleiter. 2001 wechselte er zur DB Real Estate (später RREEF) in Eschborn als Vertriebsdirektor. 2006 gründete er gemeinsam mit einem Team der DB Real Estate (RREEF) die Cologne Fonds Management GmbH in Köln. Ab 2009 war er bei der Hannover Leasing Investment GmbH beschäftigt und verantwortete dort als Bereichsleiter Eigenkapitalvertrieb die Umsetzung von Vertriebs- und Marketingstrategien.