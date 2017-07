Startseite > News > BVT mit neuem Dachfonds der Top Select Fund Serie

BVT mit neuem Dachfonds der Top Select Fund Serie

München: Die BVT Unternehmensgruppe setzt die Top Select Fund Serie mit der „Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ (Top Select Fund VI) fort. Wie seine Vorgänger investiert der neue Fonds im Multi-Asset-Ansatz in ein diversifiziertes Portfolio aus Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen.

Der Top Select Fund VI hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro bei einer Mindestbeteiligung von 10.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag. Anleger haben mit diesem Fonds die Möglichkeit, mit monatlichen Beiträgen langfristig ein Portfolio professionell ausgewählter Sachwertbeteiligungen aus den Anlageklassen Immobilien, Luftfahrzeuge, Energie- und Infrastruktur sowie Unternehmensbeteiligungen aufzubauen. So können sie von guten Renditechancen bei gleichzeitig erhöhter Wertstabilität profitieren. Durch optimierte Chancennutzung mittels Streuung der Investitionen über mehrere Anbieter, Nutzungsarten und Regionen, werden mögliche Risiken weiter reduziert.

Der Top Select Fund VI investiert dafür in Anteile an deutschen und europäischen geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF) und anderen Beteiligungsformen. Das Portfolio soll sich zusammensetzen aus 35% Immobilienbeteiligungen, 35% Private Equity, 10% Energie- und Infrastrukturbeteiligungen, 10% Flugzeugbeteiligungen und 10% Liquiditätsanlagen. Am Ende der Laufzeit von 24 Jahren liegen die prognostizierten Gesamtmittelrückflüsse bei 227%.

„Seit mittlerweile 12 Jahren sind wir mit der Top Select Fund Serie erfolgreich am Markt positioniert. Insgesamt hat die BVT bislang 9 Multi-Asset-Fonds mit einem Zeichnungsvolumen von gut 160 Mio. Euro aufgelegt, die bereits in rund 60 Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen investiert haben. Mit dem neuen Top Select Fund VI bieten wir Privatanlegern eine langfristige Investmentmöglichkeit mit attraktiven Renditechancen in Zeiten niedriger Zinsen“, so Marcus Kraft, Geschäftsführer BVT Holding.