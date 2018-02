Startseite > News > BVT platziert Spezial-AIF der Residential USA Serie

München: Die BVT Unternehmensgruppe konnte den für vornehmlich institutionelle Investoren konzipierten Spezial-AIF „BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG“ (BVT Residential USA 10) nach knapp achtmonatiger Platzierungsphase planmäßig zum 31.12.2017 schließen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 293 Mio. USD und einem Eigenkapitalanteil von 115 Mio. USD gehörte BVT Residential USA 10 2017 zu einem der gefragtesten Produkte der BVT. BVT Residential USA 10 investiert in Neubauentwicklungen von drei Class-A-Wohnanlagen mit insgesamt 749 Apartments in Boston, Massachusetts. Bei den Projekten handelt es sich um:

– „Forest Hills Station Project“: Entwicklung einer Multi- Family-Wohnanlage mit 251 Apartments im Südwesten von Boston.

– „Vox on Two Phase 2“: Entwicklung einer Mult-Family-Wohnanlage mit 320 Apartments im Nordwesten der Stadt im Teilbezirk Cambridge.

– „Somerville Inner Belt Station Project“: Entwicklung einer Multi-Family-Wohnanlage mit 178 Apartments im Bezirk Somerville, im Nordwesten der Stadt.

Die Münchner BVT konzipiert bereits seit über 40 Jahren Beteiligungsangebote mit US-Immobilien. Die bisher neun aufgelegten Fonds der Residential-Serie kommen auf ein Investitionsvolumen von insgesamt rd. 830 Mio. USD. Zusammen mit den Projekten des neuen BVT Residential USA 10 hat BVT nun in 5.560 US-Apartments investiert.

Der für institutionelle Investoren konzipierte Spezial-AIF hat eine angestrebte Zielrendite von 12 bis 14% p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals, vor Steuern.

„Der US-Immobilienmarkt wird 2018 zu einem der Kernmärkte unserer Investitionsstrategie gehören. Aufgrund des großen Investoreninteresses an US-Immobilienbeteiligungen ist ein Folgefonds für professionelle Anleger, aber auch ein Publikums-AIF für Privatanleger in Vorbereitung“, so ChristianDürr, Geschäftsführer BVT Holding. „Neben dem Großraum Boston als einem der Top-Apartmentmärkte in den USA stehen auch weitere Investitionsstandorte in den USA im Fokus. Insbesondere prüfen wir auch Investments in Florida.“