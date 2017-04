Startseite > News > BVT setzt US-Immobilienfondsserie mit neuem Spezial-AIF fort

BVT setzt US-Immobilienfondsserie mit neuem Spezial-AIF fort

München: Die BVT Unternehmensgruppe setzt ihre erfolgreiche Historie mit Investitionen in US-Class-A-Apartmentanlagen fort. Die BVT Residential USA 10 – SP GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 10 – SP) richtet sich als Spezial-AIF ab 250.000 USD ausschließlich an semiprofessionelle und professionelle Anleger. Kapitalverwaltungsgesellschaft der Beteiligung ist die BVT-Tochtergesellschaft derigo GmbH & Co. KG. 2016 hatte BVT im Rahmen der langjährigen Residential-Serie (gestartet 2004) einen ersten Spezial-AIF erfolgreich platziert.

Der BVT Residential USA 10 – SP investiert in die Entwicklung von mindestens zwei Class-A-Apartmentanlagen in Boston, Massachusetts. Die Investition erfolgt über die Beteiligung an dem ebenfalls neu aufgelegten inländischen geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, der ebenfalls von der derigo GmbH & Co. KG extern verwaltet wird, und der insbesondere für institutionelle Anleger konzipiert wurde. Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen der BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG beläuft sich auf rund 280 Mio. USD. Die prognostizierte Zielrendite des BVT Residential USA 10 – SP liegt bei 13% p. a. (im Midcase, vor Steuern) für die Investoren.

BVT arbeitet vor Ort ausschließlich mit erfahrenen und in der Zusammenarbeit bewährten US-Development Partnern zusammen. Die BVT Unternehmensgruppe konzipiert bereits seit 1976 Beteiligungsmöglichkeiten in US-Immobilien. Die BVT Residential USA Serie wurde 2004 aufgelegt. Über bislang neun Beteiligungsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 830 Mio. USD wurden bzw. werden zusammen 14 Apartmentanlagen mit insgesamt über 4.800 Wohnungen entwickelt – sechs davon im Großraum Boston, Massachusetts, von denen zwischenzeitlich vier erfolgreich abgewickelt worden sind.