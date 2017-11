Startseite > News > BVT und RheinReal vermitteln Mietvertrag an stark expandierendes E-Commerce-Unternehmen

BVT und RheinReal vermitteln Mietvertrag an stark expandierendes E-Commerce-Unternehmen

Köln: Mit der Vermietung an ein stark expandierendes E-Commerce-Unternehmen ist das innerhalb der BVT Ertragswertfonds Nr. 2 befindliche Gebäudeensemble in der Christophstraße/ Probsteigasse mit insgesamt ca. 8.000 qm nunmehr langfristig vollvermietet

Nach der umfangreichen Revitalisierung und Vermietung des zur Christophstraße gelegenen Gebäudeteils konnte ein weiterer spannender Nutzer für den denkmalgeschützten Teil des Ensembles gefunden werden. Hinter der historischen Fassade werden die Flächen sowohl hinsichtlich des Layouts als auch der Ausstattung auf einen modernen Standard gebracht.

„Wir freuen uns darüber, einen Nutzer aus unserem eigenen Netzwerk, welchen wir seit Anmietung des ersten Büros in Köln betreuen, für das Objekt gewonnen zu haben “, so Alexander Wunderle, Prokurist der RheinReal und Teamleiter Investment „Wir haben uns bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemeinsam mit der BVT als Asset Manager sowie dem Architektenteam intensiv mit den Anforderungen des Nutzers auseinandergesetzt und versucht, dessen moderne Strukturen bestmöglich in einem historischen Gebäude mit den entsprechenden Strukturen abzubilden“

„Die erfolgreiche Vermietung in Zusammenarbeit mit unseren Partnern trägt auch in idealer Weise die Diversifikationsstrategie des BVT Ertragswertfonds Nr. 2 als Eigentümer des Objekts“, so Michael Guggenberger, Leiter Fonds- und Assetmanagement Immobilien Deutschland bei BVT in München. Die auf Immobilien mit breiter Mieterstreuung in Nordrhein-Westfalen fokussierte Ertragswertfonds Serie umfasst mittlerweile über 25 Objekte, die vom BVT-eigenen Propertymanagement Team in Köln betreut werden.