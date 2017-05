Startseite > News > CA Immo vermietet 3.500 Quadratmeter im Tower 185

CA Immo vermietet 3.500 Quadratmeter im Tower 185

Frankfurt: CA Immo hat vier weitere Mietverträge über insgesamt rund 3.500 qm im Tower 185 abgeschlossen. Mieter sind die Unternehmen IHS Markit Ltd (rd. 1.390 qm), SER Solutions Deutschland GmbH (rd. 970 qm) sowie die Kanzleien BLUEDEX (rd. 440 qm) und Heussen (rd. 700 qm).

Zuletzt hatte CA Immo eine Büroetage (rd. 1.400 qm) des 200 Meter hohen Tower 185 an den Verband der Sparda Banken e.V. vermietet und die Mietfläche im März übergeben. Die Auslastung des insgesamt ca. 100.000 qm Mietfläche großen Tower 185 liegt aktuell bei rund 92%. Weitere Mieter des Gebäudes sind u. a. PwC (PricewaterhouseCoopers), Mayer Brown LLP, Dechert LLP, Winheller, Corestate Capital Group, Henderson Global Investors Ltd., CBRE Global Investors, HKP Group sowie Hyundai Capital Europe und Australia New Zealand Banking Group.

Bei jüngsten Mietverträgsabschlüssen waren Colliers International (IHS Markit) sowie JLL (SER Group) beratend und vermittelnd tätig.