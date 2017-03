Startseite > News > Catella Property berät bei Transaktion in Bremen

Bremen: Catella Property GmbH hat im Rahmen eines exklusiven Mandats die Veräußerung einer Seniorenresidenz in Bremen von Hansainvest Real Asset GmbH an die Hemsö GmbH unterstützt. Das mehrgeschossige Objekt in Bremen –Findorff hat eine Gesamtmietfläche von 6.700 qm mit einem Investitionswert von ca. 20 Mio. Euro und ist zu 100% an die Curanum Betriebs GmbH vermietet.

Aus Sicht von Catella Property sind bei der erfolgreich abgeschlossenen Transaktion folgende Punkte besonders hervorzuheben:

 Zeitfenster: Transaktionszeitraum innerhalb von 6 Monaten

 Auswahlkriterien Käufer: Indikationshöhe, Bonität und Transaktionssicherheit

 Zielkunden: Strukturiertes Bieterverfahren mit einem paneuropäischem Zielfokus

 Nachfragerstruktur: Hemsö konnte sich hierbei gegen eine Vielzahl von nationalen und internationalen Mitbewerbern durchsetzen

Catella Property hat damit innerhalb eines Jahres für die Hansainvest Real Asset GmbH das zweite Health-Care Objekt am Investmentmarkt platziert. „Gerade die international hohe Nachfrage nach dieser Objektkategorie zeigt, dass die Voraussetzungen für weitere Transaktionen in diesem Marktsegment gegeben sind“, erläutert Diane Becker, Geschäftsführerin der Catella Property GmbH.