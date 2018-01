Startseite > News > Catella Real Estate erwirbt in Stuttgart die fünfte Immobilie für das Sondervermögen

Stuttgart: Die Catella Real Estate AG hat eine Büroimmobilie in der Wiener Straße 42-46 erworben.

Das Objekt ist das mittlerweile fünfte Objekt für das Sondervermögen „IWS II – Wirtschaftsregion Süddeutschland“ (IWS II) mit den Investitionsschwerpunkten Bayern und Baden-Württemberg.

Das in Stuttgart-Feuerbach gelegene Gebäude verfügt über eine Bürofläche von ca. 10.600 qm. Hauptmieter ist die Robert Bosch GmbH. Verkäufer der Immobilie ist die German Property AS mit Sitz im norwegischen Oslo.

Catella wurde beim Erwerb rechtlich von DLA Piper beraten. Als technischer Dienstleister fungierte die Arcadis Germany GmbH. Bei der Transaktion waren Cushman & Wakefield LLP und Colliers International Deutschland GmbH beratend tätig.

Der zweite Catella-Spezialfonds mit reinem Süddeutschland-Fokus verwaltet damit mittlerweile fünf Immobilien und prüft derzeit weitere Kaufmöglichkeiten. Das Fondskonzept sieht analog dem Vorgängerfonds „Immo-Spezial – Wirtschaftsregion Süddeutschland“ Investments in den A- und B-Standorten in Bayern und Baden-Württemberg vor. Weiterhin stehen neben Büronutzung auch Einzelhandel, Logistik und in geringem Umfang Wohnen als Beimischung auf dem Einkaufszettel. Zu den Investoren des Fonds zählen Versorgungswerke, Pensionskassen und Sparkassen. Die Zieleigenkapitalquote liegt bei 150 Millionen Euro.