Startseite > News > Catella und Kriton gründen Asset Managementgesellschaft

Catella und Kriton gründen Asset Managementgesellschaft

Catella gründet gemeinsam mit der Kriton Immobilien GmbH die Asset Management Gesellschaft „Catella Asset Management“ (CAM). Damit soll dem wachsenden Beratungsbedarf im professionellen Immobilien Management für nationale und internationale Investoren Rechnung getragen werden. Die neue Gesellschaft bietet damit ihre fundierte Expertise erstmals auch Dritten für den deutschen Markt an.

Die Catella Asset Management agiert am Markt als professioneller Asset Management Dienstleister mit Fokus auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie Objekte, die in Wohnimmobilien umgewandelt werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien mit Wertaufholungspotenzial. Ziel ist es das Ertragspotenzial der Objekte, die in wachstumsstarken Regionen der Bundesrepublik liegen, durch ein aktives Asset Management nachhaltig zu heben und für die Investoren zu realisieren.

Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate AG, begründet die Entscheidung für eine eigenständige Asset Management Gesellschaft: „Kriton ist ein erfahrener Spezialist in der Identifikation und dem Heben von Wertschöpfungspotentialen von Immobilien. In der jetzigen Marktphase hat die hohe nationale und internationale Nachfrage nach sog. Core-Immobilien mit langfristiger Mietbindung zu einer Preissituation geführt, in der das Rendite-Risiko-Profil von Immobilien mit Asset Management Potenzial immer mehr an Attraktivität gewinnt. Regionale Präsenzen mit lokaler Expertise eröffnen nicht nur die Chance auf höhere Renditen, sondern erhöhen auch die Sicherheit des Investments, da die Wertschöpfungspotentiale schon anfänglich in einem prognostizierbaren Zeitraum gehoben werden. Dabei eröffnen „manage to core“-Perspektiven schnelle und realisierbare Wertsteigerungen. Als Dienstleistung für Dritte ergeben sich laufende Erträge durch Management Fees und eine leistungsbezogene Incentivierung durch Gewinnbeteiligungen.“

„Mit Catella gewinnt Kriton einen erfahrenen, international agierenden Partner, mit dem sich auch größere Einzelinvestments, sowie umfangreichere Portfoliodeals realisieren lassen.“ erläutert Andreas Hauff, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Kriton. „Das Netzwerk der Catella unterstützt unseren Ansatz, durch ein aktives Management, insb. für nicht selbst operativ tätige Investoren, in einem kurz- bis mittelfristigen Horizont Objekte in Schieflage neu auszurichten, aufzumieten und mit Gewinn wieder zu veräußern.“

Die Geschäftsleitung der Catella Asset Management übernehmen Andreas Hauff und Nicolas Hartel. Zusammen mit einem Team aus Spezialisten beider Gründergesellschaften, sollen künftig Investoren in allen Belangen betreut werden.

Catella ist seit mittlerweile über 30 Jahren am professionellen Immobilienmarkt aktiv und hat sich als Investor durch die Spezialisierung auf Nischensegmente einen Namen gemacht. Mit Assets under Management von rund 5,6 Mrd. Euro Immobilienvermögen auf Gruppenebene ist Catella in mittlerweile 14 europäischen Ländern aktiv.

Kriton ist seit 10 Jahren als unabhängiger Immobilien Investment Manager in Deutschland tätig. Mit Assets under Management von aktuell rund 430 Mio. Euro ist das Münchner Unternehmen als Full-Service Dienstleister vor allem für institutionelle Investoren und vermögende Privatinvestoren am Markt positioniert. Dabei hat Kriton in den letzten fünf Jahren Value Add Investments mit jeweils deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegenden IRR-Renditen für seine Investoren realisiert.