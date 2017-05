Catella vermittelt erfolgreich in Dortmund

Die zu beobachteten Preissteigerungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt seien im Wesentlichen durch fundamentale Einflussgrößen erklärbar und deuten somit derzeit nicht auf die Bildung einer spekulativen Preisblase hin, so die Deutsche Hypo in seiner aktuellen Studie zu den deutschen Wohnimmobilienmärkten. Demnach wird die Nachfrage nach Wohnimmobilien sowohl durch demografische und wirtschaftliche Entwicklungen als auch durch finanzwirtschaftliche Faktoren, … [weiterlesen]