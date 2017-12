CBRE vermittelt 2.300 Quadratmeter Bürofläche in Hamburg

Der Immobilienbrief Nr 414

Werner Rohmert hatte diesmal mehr Zeit für das Editorial, da der genau jetzt geplante Niki-Ferienflug ihn nicht von der Arbeit abhielt. Er fragt sich wie so oft, ob das wirklich so kommen musste. In Versöhnungsstimmung blickt er auf Deutschland. Wo möchte man lieber leben? Warum denn kein „weiter so“? Der Jahreszeit gemäß bekennt … [weiterlesen]