CG Gruppe AG gründet Niederlassung München

Berlin/München: Die CG Gruppe AG eröffnet am Standort München eine neue Niederlassung in der Laplacestraße 2. Die Leitung übernimmt dort Diplom-Bauingenieur Johannes Altmayr (52). Der seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätige Experte war zuvor 13 Jahre bei der Patrizia Immobilien AG in Augsburg tätig. Darüber hinaus wird Altmayr Geschäftsführer der hauseigenen Marke VauVau:

Altmayr übernimmt damit die Markteinführung sowie die strategische Positionierung der Marke VauVau, unter der die CG Gruppe an sechs Standorten ein eigenes Wohnkonzept umsetzt: Der Vertag mit Marcus Hermes, ehemals Geschäftsführer VauVau, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Weitere Neuzugänge

Stefan Wilmshöver (60), zuvor Head of Real Estate Development Germany West bei Patrizia, ist seit Anfang März 2017 neuer Niederlassungsleiter der CG Gruppe AG in Düsseldorf.

Klaus Hüpping (49) wechselt von Turner & Townsend zur CG Gruppe. Er ist seit März 2017 neuer Teamleiter Projektentwicklung und Projektmanagement in Berlin.

VauVau steht für die moderne Vernetzung von Leben, Arbeiten und Wohnen im Zentrum der Stadt. Ungenutzte Gewerbeimmobilien werden in flächenoptimierte Wohnungen mit flexiblen Grundrissen und multifunktionalen Eigenschaften umgewandelt. Ergänzende Coworking-Bereiche und Gemeinschaftsflächen wie der Marktplatz mit Gastronomie- und Freizeitangeboten verbinden den Gemeinschaftsgedanken „gestapelter Dörfer“ mit zeitgemäßen urbanen Anforderungen. Mit der Revitalisierung von Bürogebäuden und Hochhäusern an zentralen und städtebaulich herausragenden Standorten begegnet die CG Gruppe dem Wohnraummangel in den deutschen Großstädten, der durch die Trends der Urbanisierung und berufsbedingten Multilokalität erheblich verschärft wird.

Aktuell plant die CG Gruppe AG insgesamt ca. 1.874 VauVau-Wohnungen in besten Innenstadtlagen der Metropolen Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Köln und Düsseldorf.