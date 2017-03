Startseite > News > CILON und blackolive vermieten knapp 1.500 Quadratmeter im Kö-Campus in Eschborn

Eschborn: CILON hat knapp 1.500 qm Fläche im Kö-Campus an die Trinseo Anlagengesellschaft mbH vermietet. Beraten wurde Trinseo von blackolive.

CILON hat im vergangenen Jahr die beiden Gebäude in der Kölner Straße 10 und 12 erworben und vermarktet sie unter dem Namen „Kö-Campus“. Nach ersten Vermietungserfolgen in der Kölner Straße 12 ist dies die erste Vermietung in der Kölner Straße 10.

Der Kö-Campus verfügt in Summe über fast 30.000 qm Mietfläche und ca. 450 Stellplätze. Weitere Mieter sind Samsung Semiconductor und LOTTE Advanced Materials. Der Vermietungsstand liegt damit für beide Gebäude bei ca. 40%. Momentan werden die Gebäude umfassend von innen und außen saniert.