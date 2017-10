Startseite > News > Clifford Chance berät Amundi Real Estate bei Erwerb von zwei Berliner Hotelprojekten

Clifford Chance berät Amundi Real Estate bei Erwerb von zwei Berliner Hotelprojekten

Berlin: Amundi Real Estate hat zwei Hotelprojekte am Mercedes-Platz in B-Friedrichshain erworben. Verkäufer ist die Anschutz Entertainment Group Real Estate, die das gesamte Quartier an der Mühlenstraße für 200 Mio. Euro entwickelt. Die rechtliche Beratung von Amundi Real Estate leistete die Anwaltssozietät Clifford Chance.

Die erworbenen Projekte sind das Drei-Sterne-Hotel Hampton by Hilton mit 254 Zimmern und das Vier-Sterne-Hotel Indigo mit 118 Zimmern. Betreiber der beider Häuser, die Ende 2018 eröffnen sollen, ist der österreichische Immobilienvermittler Tristar mit einem 20 Jahre laufenden Pachtvertrag.