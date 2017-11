Startseite > News > Clifford Chance berät RFR bei Verkauf des „Primus“-Portfolios an Signa

Frankfurt: Clifford Chance hat die RFR-Gruppe beim Verkauf des „Primus“-Immobilienportfolios mit fünf hochkarätigen Einzelhandels- und Büroimmobilien an die österreichische Signa-Gruppe beraten. Der Wert des Portfolios liegt bei rund 1,5 Mrd. Euro. Die Transaktion ist damit die bislang größte Immobilien-Transaktion am deutschen Markt 2017.

Zu dem hochkarätigen Immobilien-Portfolio gehören das Kaufmannshaus und die Alsterarkaden an der Hamburger Binnenalster, der Neubau Upper West am Berliner Kurfürstendamm, das im Bau befindliche Upper Zeil in der gleichnamigen Einkaufsstraße in Frankfurt und das Karstadt-Gebäude am Münchner Hauptbahnhof. Das Portfolio hat ca. 160.000 qm Mietfläche, davon entfallen 70.000 qm auf Einzelhandel, 17.000 qm auf Hotel und 55.000 qm auf Büro.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Kartellamt. Sie wird in mehreren Schritten vollzogen und setzt sich zusammen aus zwei Veräußerungen im Wege von Asset Deals nach deutschem Recht. Zwei weitere Immobilien wurden als Share Deals veräußert. Bei der fünften Immobilie wurde eine Beteiligung in Höhe von 50% übertragen, da Signa bereits die anderen 50% an dem Objekt hält.