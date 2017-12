Startseite > News > CM Best Retail verkauft Wohnungsbauprojekt für 75 Wohnungen in Potsdam

Potsdam: CM Best Retail Properties hat ein Wohnungsbauprojekt in der Ziolkowskistraße 2, 4 in Potsdam-Drewitz veräußert.

Bevor das ehemalige Gewerbegrundstück im Bereich der Potsdamer Großwohnsiedlung Am Stern zum Verkauf angeboten wurde, stand zunächst eine Umnutzung mit einer erheblichen Wertsteigerung auf dem Programm. Dafür wurde ein Wohnungsbauprojekt entworfen und neues Baurecht für ein sechsgeschossiges Wohngebäude mit 6.430 qm Bruttogeschossfläche geschaffen, so dass insgesamt 75 Wohnungen entstehen. Verkäufer ist die Capitol Vermögensverwaltungs GmbH aus Köln, die das Grundstück ursprünglich von der Telekom übernommen hat. Käufer ist die Hanseatische Immobilien Treuhand GmbH + Co. aus Stade. Vor dem Verkauf wurde das Grundstück geteilt, so dass die Telekom auch zukünftig, nun aber als Mieter, am Standort bleiben kann.