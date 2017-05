Startseite > News > Colliers International vermittelt über 9.000 Quadratmeter im Süden von Hamburg

Hamburg: Colliers International hat im Süden der Stadt Hamburg insgesamt über 9.000 qm Büroflächen vermittelt. Die Anmietungen im Einzelnen:

Im „Victoria Office“, Heidenkampsweg 77-79, wurden an den Finanzberater Netfonds ca. 2.200 qm Bürofläche im 2. und 6. Obergeschoss und an das Unternehmen DC Dental Central rund 600 qm vermietet. Zudem vermittelte Colliers in der City Süd an einen öffentlichen Nutzer rund 1.500 qm und an einen Nutzer aus der Baubranche ca. 1.800 qm Bürofläche. In Harburg hat ein Nutzer aus dem öffentlichen Bereich rund 3.500 qm gemietet.