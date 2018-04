Startseite > News > Comfort vermittelt Flächen im Bremer Carrée

Comfort vermittelt Flächen im Bremer Carrée

COMFORT-Gruppe haben insgesamt rund 2.400 qm Verkaufsfläche im „Bremer Carrée“ an AppelrathCüpper vermittelt. Die Fläche umfasst das Erd- und Obergeschoss im Ansgari Haus, das sich in der 1A-Lage in der Bremer Obernstraße 55-71 befindet. Vermieter ist eine Gesellschaft der QUEST Investment Partners. Das „Bremer Carrée“ wurde 2017 von Warburg-HIH Invest und QUEST Investment Partners gemeinsam von der Allianz Real Estate Germany GmbH erworben. Das High Street Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 12.000 mÇ in der innerstädtischen Obernstraße.