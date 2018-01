Startseite > News > Commerz Real KVG erwirbt erste Objekte in Australien für Hotel-Spezialfonds

Commerz Real KVG erwirbt erste Objekte in Australien für Hotel-Spezialfonds

Australien: Mit zwei Hotels der Marken Ibis und Mercure in Brisbane, Australien, hat die Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die ersten Assets für ihren „CR Institutional Hotel Fund“ erworben. Verkäufer ist die CDL Hospitality Trusts aus Singapur, der Kaufpreis liegt bei umgerechnet etwa 52 Mio. Euro. Die australische Pro-Invest Group war beratend tätig. Beide Hotels werden von einer 100%igen Tochter der Accor Gruppe betrieben. Mittel- bis langfristig peilt die Commerz Real KVG ein globales Hotel-Portfolio für professionelle und semiprofessionelle Anleger im Wert von etwa 2 Mrd. Euro mit einer jährlichen Zielrendite von ca. 6% an.

Beide Hotels befinden sich im Central Business District von Brisbane in der 27-35 Turbot Street und der 85-87 North Quay am Brisbane River. Sie sind über die Untergeschosse baulich miteinander verbunden, was die Versorgung über eine gemeinschaftliche Anlage ermöglicht. Das 3-Sterne Ibis Hotel verfügt über 218 Zimmer auf 17 Geschossen, das 4-Sterne Mercure Hotel über 194 Zimmer auf 16 Geschossen. Gemeinsam kommen sie auf eine Bruttogrundfläche von fast 39.000 qm. Dazu gehören 126 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage.