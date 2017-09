Startseite > News > Commerz Real verkauft Motel One in Berlin an M&G Real Estate

Berlin: Der offene Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real hat das Berliner Hotel „Motel One am Spittelmarkt“ für rund 43 Mio. Euro an M&G Real Estate verkauft.

Das „Motel One am Spittelmarkt“ verfügt über 303 Zimmer auf insgesamt 8.660 qm Gesamtnutzfläche. Zu dem Objekt gehören außerdem 33 Tiefgaragenstellplätze. Das Hotel ist zu 100% an die Motel One GmbH vermietet. CBRE war für Commerz Real unterstützend tätig.