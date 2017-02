Startseite > News > Commerz Real verkauft „Parc Cèzanne“ an französische Postbank-Fondstochter

Commerz Real verkauft „Parc Cèzanne“ an französische Postbank-Fondstochter

Frankreich: Die Commerz Real hat die 2008 für den Offenen Immobilienfonds hausInvest erworbene Büroimmobilie „Parc Cèzanne“ nach erfolgter Repositionierung an Ciloger, eine 80%ige Fondstochter der La Banque Postale, veräußert. Der in Aix en Provence gelegene Komplex umfasst fünf zweistöckige Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 11.500 qm und 577 Stellplätzen. Er ist zu etwa 75% an größtenteils IT-Unternehmen vermietet.

Bei der Transaktion war das Unternehmen BNP Paribas Real Estate beratend tätig.