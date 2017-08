Startseite > News > Commerz Real verkauft Shopping Center in Japan an Tokyu Land Corporation

Japan: Der offene Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real hat seine 2007 erworbene „Commercial Mall Hakata“ wieder veräußert. Käufer des in Fukuoka gelegenen Shopping Centers mit einer Gesamtmietfläche von ca. 9.800 am ist das japanische Immobilienunternehmen Tokyu Land Corporation.

Die in Innenstadtnähe gelegene „Commercial Mall Hakata“ wurde 2005 fertig gestellt und ist komplett an 22 Einzelhändler vermietet. Bei der Transaktion war Savills unterstützend tätig. Nach dem Verkauf hält der hausInvest keine Immobilien mehr in Japan.