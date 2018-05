Startseite > News > Commerz Real vermietet 2.500 Quadratmeter bei Paris

Paris: Die Commerz Real hat in der in Montrouge bei Paris gelegenen Büroimmobilie Cap Sud etwa 2.500 qm vermietet, darunter knapp 1.200 qm an die französische Gastronomiekette O’Tacos. Weitere neue Nutzer sind der Anbieter von Rechenzentren APL, die Londoner Modemarke Father & Sons sowie das französische Pharmaunternehmen Keocyt.

Das 2008 errichtete Cap Sud befindet sich im Portfolio des offenen Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real. Es verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 12.400 qm. Nach dem Auszug des Hauptmieters Télé Diffusion France, ein europaweit tätiger Radio- und Fernsehsendernetzbetreiber, hat die Commerz Real 2017 das Gebäude modernisiert, ein neues Lobby- und Servicekonzept entwickelt und die Immobilie in ein modernes Business Center verwandelt.