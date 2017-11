Startseite > News > Commerz Real vermietet 6.000 Quadratmeter an WeWork in Singapur

Commerz Real vermietet 6.000 Quadratmeter an WeWork in Singapur

Singapur: Die Commerz Real hat in ihrem Bürogebäude Robinson Road 71 in Singapur etwa 6.000 qm für zehn Jahre an WeWork vermietet.

Im Jahr 2009 errichtetet, verfügt das Gebäude über circa 22.000 qm vermietbare Büroflächen auf 13 Geschossen, zuzüglich zwei Geschossen mit Parkplätzen, und ist mit WeWork nunmehr komplett vermietet. Bereits seit 2008 gehört die Immobilie zum Portfolio des offenen Immobilienfonds hausInvest der Commerz Real.