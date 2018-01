Startseite > News > Consors Finanz ist nun Teil der BNP Paribas Niederlassung Deutschland

Consors Finanz ist nun Teil der BNP Paribas Niederlassung Deutschland

Frankfurt: Die BNP Paribas Gruppe hat zum Jahreswechsel die Marke Consors Finanz in die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland eingegliedert. Diese angepasste Aufstellung ist ein weiterer Schritt zur Verzahnung der Gruppen-Aktivitäten in Deutschland. Gerd Hornbergs wird das Geschäft der Consors Finanz innerhalb der Niederlassung verantworten.

BNP Paribas hatte im August 2017 nach der Auflösung des Joint-Ventures für die Unternehmung Commerz Finanz das Kreditgeschäft der Gesellschaft in die eigenen Bücher genommen. Zum 1. Januar 2018 wurde nun auch die GmbH mit Sitz in München auf die BNP Paribas S.A. verschmolzen und die Geschäftseinheit Consors Finanz in die Niederlassung Deutschland integriert.

Gerd Hornbergs verantwortet innerhalb der deutschen Niederlassung die Geschäftseinheit Consors Finanz und sieht großes Potential in der stärkeren Einbettung des Konsumentenkreditgeschäfts. Zum 1. Januar 2018 wurde Hornbergs auch in das Group Management Board Germany von BNP Paribas berufen. Paul Milcent, der bisher Teil der Consors Finanz Geschäftsführung und Board-Mitglied war, wechselte zu Jahresbeginn innerhalb der i