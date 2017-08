Startseite > News > CONSUS beteiligt sich an CG Gruppe

CONSUS beteiligt sich an CG Gruppe

Die CONSUS Commercial Property AG („CONSUS“, ISIN DE000A2DA414) hat heute eine Vereinbarung über eine mittelbare Beteiligung von 50,0 Prozent an der CG Gruppe AG (CG Gruppe) unterzeichnet. Verkäufer ist die Aggregate Deutschland S.A.

Der Kaufpreis soll durch eine Sachkapitalerhöhung mit sogenannter gemischter Sacheinlage beglichen werden, über welche die Hauptversammlung von CONSUS am 28. September 2017 beschließen soll. Zur Bewertung der neuen Aktien der CONSUS hat der Vorstand den gewogenen durchschnittlichen Drei-Monats-Kurs der CONSUS-Aktien bezogen auf den 10. August 2017 in Höhe von EUR 10,6622 je Aktie und damit einen Gesamtwert der auszugebenden neuen Aktien von EUR 593.355.513 zugrunde gelegt. Zuzüglich des Wertes von an die Aggregate zu gewährenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt EUR 150.000.000,00 ergibt sich damit ein Gegenwert für die Einbringung in Höhe von EUR 743.355.513.

Die CG Gruppe ist einer der führenden deutschen Immobilienentwickler mit rd. 300 Mitarbeitern und einer aktuellen Projektpipeline für die kommenden fünf Jahre von rd. 4,7 Mrd. Euro. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch die konsequente und fortschreitende Digitalisierung im Bereich Planung und Konstruktion (Building Information Modeling) sowie durch den künftig verstärkt umgesetzten Einsatz von hochqualitativen, industriell vorgefertigten Serienkomponenten.

Weitere Einzelheiten zu der Vereinbarung und zu den erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen sind in dem Bericht des Vorstands der CONSUS Commercial Property AG vom 22. August 2017 dargestellt. Dieser Bericht ist Anlage zu der am heutigen Tag zu veröffentlichenden Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der CONSUS am 28. September 2017 und wird zudem ab heute auf der Internetseite der CONSUS unter http://www.consus-cp.de im Bereich Investor Relations zugänglich sein.