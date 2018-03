Startseite > News > Cording ernennt Naomi Vlakancic zum Head of Investor Relations

London: Die Cording Real Estate Group hat Naomi Vlakancic (53) zum Head of Investor Relations ernannt. Sie wird direkt an Reiner Beckers, Head of Business Development bei Cording, berichten.

Die Position wurde neu geschaffen, um ein Investor-Relations-Programm zu entwickeln und umzusetzen sowie die Analyse der Geschäftsprozesse innerhalb des Unternehmens weiter zu vertiefen.

Vor ihrem Wechsel zu Cording war Vlakancic bei Savills Investment Management zunächst Head of Client Services und zuletzt als Head of Investors Relations tätig war.