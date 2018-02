Startseite > News > Corealis erzielt Vollvermietung im TRICOM

Corealis erzielt Vollvermietung im TRICOM

Düsseldorf: Die Corealis Commercial Real Estate hat im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandates mit sechs Vertragsabschlüssen innerhalb von nur 18 Monaten die Vollvermietung des TRICOM in Langenfeld erreicht. Damit ist das moderne Multi-Tenant Bürogebäude in der Katzbergstraße 1/1a nach Auszug des früheren Hauptnutzers Lanxess (88% Flächenanteil) langfristig an bonitätsstarke Unternehmen vermietet.

Hauptmieter des strategisch günstig auf der „Rheinschiene“ zwischen Düsseldorf und Köln gelegenen Objekts ist mit 52% Mietanteil das international tätige Unternehmen Emerson Automation Solutions, das Prozessautomatisierungslösungen für die Industrie anbietet.