Corealis findet Flächen für Auto-Zulieferer

Düsseldorf: Das Düsseldorfer Beratungshaus für gewerbliche Immobilien Corealis Commercial Real Estate hat den internationalen Automobil-Zulieferer Yanfeng Automotive Interiors erfolgreich in einem exklusiven Beratungs-Mandat bei drei Mietverträgen in Neuss betreut. Insgesamt verhandelte damit Corealis für die europäische Unternehmenszentrale in den letzten neun Monaten Mietverträge im Umfang von mehr als 17.000 qm Fläche neu. In der Jagenbergstraße 1 wurde ein Mietvertrag über 8.000 qm Bürofläche langfristig verlängert sowie im selben Gebäude eine 1.500 qm große Einheit neu hinzugemietet. Langfristig gesichert wurde auch eine Hallenfläche mit 5.000 qm im Objekt Jagenbergstraße/Blindeisenweg. Zudem wurde eine Büroeinheit mit 800 qm angemietet und zuletzt im Februar 2018 ein 2.350 qm Fläche umfassendes Innovationszentrum – mit der Adresse Im Taubental 30 – neu bezogen.