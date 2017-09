Startseite > News > CORESTATE kauft den Immobilienmanager ATOS Capital und verstärkt Geschäftsführung im gewerblichen Asset Management

Luxemburg: Die CORESTATE Capital Holding S.A. kauft 100% der Anteile an der ATOS Gruppe. ATOS, in 2006 gegründet, ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt im Asset-Management von Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter an 12 Standorten in Deutschland und Österreich, der Hauptsitz befindet sich in Hamburg.

Die beiden Gründer von ATOS, Udo Stocker und Dr. Michael Hermes, werden die Gesamtleitung und Koordination des Asset Management der CORESTATE Gruppe übernehmen.