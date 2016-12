Startseite > News > CORPUS SIREO veräußert Einkaufszentrum in Buchholz bei Hamburg

CORPUS SIREO veräußert Einkaufszentrum in Buchholz bei Hamburg

Buchholz: Die CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH hat im Auftrag eines internationalen Investors ein Einkaufszentrum in Buchholz bei Hamburg verkauft. Die Liegenschaft erstreckt sich über ca. 6.900 qm Mietfläche. Käufer ist die Groth Immobilien Verwaltungs-GmbH, Buchholz.

Die Einzelhandelsimmobilie befindet sich in prominenter Lage an der Breiten Straße in Buchholz, nahe Hamburg. Neben dem Hauptmieter Drogerie Rossmann befinden sich weitere alteingesessene Geschäfte in dem Objekt.

CORPUS SIREO Asset Management Commercial in Hamburg war für den Auftraggeber als Transaktionsmanager tätig.