Cresco Capital Group schließt ersten Fonds mit Eigenkapitalzusagen von 200 Millionen Euro

London: Die Cresco Capital Group hat ihren ersten Fonds mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von über 197 Mio. Euro geschlossen. Der CCG1 Fond investiert in Projektentwicklungen in ganz Deutschland mit besonderem Fokus auf den Wohnungssektor.

Das Kapital wurde von internationalen Family Offices und vermögenden Privatkunden eingesammelt, darunter das Multi-Family Office LJ Partnership. Der auf Guernsey registrierte Fonds investiert in deutsche Groß- und Universitätsstädte. Der Fokus liegt auf Mikrowohnprojekten, er investiert aber auch in andere Assetklassen.

Der Fonds ist mittlerweile zu 50% in vier Projekte in Berlin, Frankfurt, und Köln mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 300 Mio. Euro investiert.